Brexit-Stillstand: kein Vor und kein Zurück

Abgeordnete im Unterhaus brüllen spätnachts „Schande“ in den Saal, andere versuchen den abgehenden Sprecher John Bercow an den Beinen festzuhalten, die Labour-Opposition stimmt Revolutionslieder an: Großbritanniens Demokratie durfte sich am Montag noch einmal von ihrer seltsamsten Seite zeigen. Jetzt aber ist Pause: Fünf Wochen hat Premierminister Boris Johnson das Parlament in Zwangsurlaub geschickt. Was kommt danach – und wann kommt der Brexit?

Der KURIER gibt Antworten auf die wichtigsten Fragen inmitten des politischen Chaos.

Kommen Neuwahlen in Großbritannien?

Nicht vor Mitte November.