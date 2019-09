Brexit: Irland als Europas Achillesferse

Im Süden gebraut, im Norden abgefüllt: Wer erfassen will, was der Brexit ganz konkret für die irische Insel bedeutet, muss sich nur die Produktionswege des wohl bekanntesten Biers der Welt genauer anschauen. Bevor Guinness-Bier in Pubs und Supermarktregalen weltweit landet, reist das Gebräu in Tankwagen von der Republik Irland ins britische Nordirland, um dort in Dosen und Flaschen abgefüllt zu werden – über eine Grenze, die seit Jahren nur noch auf dem Papier existiert.

Doch mit dem Brexit wird diese Grenze zur EU-Außengrenze und damit zu einer wirtschaftlichen Hürde, die auf beiden Seiten katastrophale Folgen haben könnte. Ganz ähnlich funktioniert es mit Schweinebäuchen, Erdäpfeln oder Lammfleisch: Hier angebaut, dort verpackt, hier gezüchtet, dort geschlachtet.

Harte Fronten

Für Boris Johnson ging es also um weit mehr als den längst fälligen Antrittsbesuch beim Nachbarn, als er am Montag zu Gesprächen mit dem irischen Premier Leo Varadkar nach Dublin kam. Irland erwirtschaftet rund 15 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes mit Exporten in den Norden. Nordirland wiederum schickt mehr als ein Drittel seiner Exporte in die Republik Irland.

Der britische Premier weiß also, dass Irland das schwächste Glied in der derzeit noch geschlossenen Kette der EU-Staaten ist. Will er der EU Zugeständnisse für ein neues Abkommen über den EU-Austritt abringen, braucht er Irland als Verbündeten.