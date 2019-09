Trump, Johnson & Co.: Die Scharlatane sind noch nicht am Ende

„ Floppy Johnson can’t get an election“, hat die Sun schlüpfrig getitelt („Schlapper Johnson bekommt keine Wahl“). Der britische Premier ist mit seinem Brexit- und Neuwahlplänen zunächst gescheitert, und um den Spott zum Schaden muss er sich nicht auch noch kümmern. Gerade sechs Wochen im Amt, hat die „aufgeblasene Badeente“ (© Hugh Grant), die so gerne in den Fußstapfen Winston Churchills treten würde, mehr Pleiten gelandet, als jeder Premier vor ihm.