Brexit: Misstrauensabstimmung gegen May hat begonnen

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Um kurz nach 19.00 Uhr MEZ begann die Misstrauensabstimmung gegen die britische Premierministerin Theresa May. Es könnte ein historischer Abend für Großbritannien werden, denn wie das Votum ausgeht, wird wohl auch darüber entscheiden, wie es hinsichtlich des EU-Austritts Großbritanniens weitergeht.

Bis 21.00 Uhr können die Abgeordneten der konservativen Regierungsfraktion nun darüber abstimmen, ob sie May als Parteichefin abwählen wollen. May muss mindestens 159 der 317 Tory-Abgeordneten für sich gewinnen. Die ursprüngliche Zahl von 315 hat sich erhöht, nachdem zwei suspendierte Mitglieder wieder in die Fraktion aufgenommen wurden.