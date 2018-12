Misstrauensvotum: May kämpft bis zuletzt ums Vertrauen

"Die Geier kreisen schon", mit dieser Schlagzeile auf der Titelseite mit dem Bild von der britischen Premierministerin Theresa May starteten Daily-Mail-Leser in den Mittwoch. Und noch ehe Schulen, Ämter und Geschäfte im Land ihre Tore öffneten, war es fix: Theresa May muss sich noch heute einem Misstrauensvotum in ihrer Tory-Fraktion stellen. Die 48 notwendigen Eingaben dazu sind erreicht, am Abend die 315 konservativen Abgeordneten am Zug.

Nur eine Stunde nach der Bestätigung dieser schlechten Nachricht für sie stellte sich May vor ihre Londoner Residenz in Downing Street 10 den Fernsehkameras – und zeigte sich erneut kämpferisch: „Ich werde mich dieser Abstimmung mit allem, was ich habe, entgegenstellen.“ Sie betonte, das Interesse des Landes müsse im Fokus stehen, nicht parteipolitisches Kalkül. Ein Machtwechsel jetzt sei nur ein Risiko für das Land, die Zeit bis zum geplanten Ausstieg aus der EU am 29. März 2019 knapp. Das würde den Brexit verzögern oder sogar stoppen, betonte May. „Ich stehe bereit, diesen Job zu Ende zu bringen.“