Misstrauensvotum: Mays mögliche Nachfolger

Sohwohl Johnson, als auch Javid hatten sich in den vergangenen Tagen in den Medien in Stellung gebracht. Beide gaben ein Interview im Tory-nahen Spectator. Johnson mit massivem Gewichtsverlust und – was noch viel auffälliger ist – mit neuem Haarschnitt. „Haben sie Boris schon gesehen“, fragen einander Briten auf der Straße. Die optische Veränderung ist bestechend. Da will sich jemand als Regierungschef in Position bringen, heißt es.

Doch die Namensliste für den möglichen Nachfolger hört nach Johnson und Javid lange nicht auf. Dahinter folgen Dominic Raab, der bis November vier Monate lang Brexit-Minister war, Außenminister und ursprünglicher „Remainer“ Jeremy Hunt sowie Mays frühere Innenministerin und Vertraute Amber Rudd.