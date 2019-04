Brexit: Hart, medium oder auf die lange Bank

Geht der Brexit nächste Woche über die Bühne? Wird er zu einer dauernden Frühlingsposse? Oder gar zu einem Sommertheater? Am Freitag beantragte Großbritanniens Premierministerin Theresa May jedenfalls einen Aufschub des für kommenden Freitag fixierten Austrittsdatums auf 30. Juni. Das allerdings in einem flexiblen Format. Das Datum Ende Juni sei demnach eine Maximal-Variante.

Die britische Regierung, so May, wolle einen Fahrplan für die Ratifizierung des Austritts-Abkommens vereinbaren, der es Großbritannien gestatten soll, noch vor dem 23. Mai 2019 (an diesem Tag starten die EU-Wahlen) auszutreten. Die EU-Wahl solle vorbereitet und im Fall eines früheren Austritts annulliert werden. Es sei frustrierend, so schreibt May, dass man diesen Prozess noch nicht erfolgreich abgeschlossen habe. May spricht nun davon, im Parlament neuerlich Abstimmungen über „klare Optionen“ abhalten zu wollen.

Tusk: 12 Monate

Zumindest beim Adressaten von Mays Schreiben, dürfte die Britin damit auf offene Ohren stoßen. Ratspräsident Donald Tusk plädierte gar für einen flexiblen Aufschub um 12 Monate. Entscheiden werden die 27 verbleibenden EU-Staaten kommenden Mittwoch beim Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs der EU.

In der letzten Einigung, die eine Verschiebung auf den 12. April beinhaltete, war vorgesehen, dass ein Aufschub bis zur Konstituierung des neuen EU-Parlaments gewährt werden kann, so May einen klaren Plan vorlegt. Seit Mitte der Woche verhandelt May nun auch mit der Labour-Opposition – ohne Anzeichen auf eine Einigung. Einem neuerlichen Aufschub müssten die EU-Staaten einstimmig zustimmen. Am Freitag wollte Tusk noch die Botschafter der EU-Staaten über Mays Schreiben informieren und die Positionen einholen.