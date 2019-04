Kehrtwende im Brexit-Drama

May gestriger Auftritt aber machte vor allem klar: Einen Brexit ohne geregelten Austrittsvertrag will sie auf jeden Fall vermeiden. Und sei es zum Preis eines Konfrontationskurses gegen einen Teil ihrer eigenen Partei. Stattdessen geht sie nun auf die Parlamentarier der Opposition zu. Ihr Ziel ist es, mithilfe von gemäßigten Konservativen und einem großen Teil der Labour-Abgeordneten eine neue Mehrheit im Unterhaus zusammenzubringen. Diese könnten dann den bisher drei Mal abgelehnten Austrittsvertrag doch noch annehmen.

Angesichts dieser Kursänderung in London regt sich auch in Brüssel wieder Hoffnung. Beim EU-Brexit-Sondergipfel am kommenden Mittwoch wird Theresa May abermals um eine Verschiebung des Brexit-Datums ansuchen. Nach derzeitiger Planung sollte Großbritannien die EU am 12. April verlassen. Nun aber scheint May eine Verlängerung bis 22. Mai anzupeilen – das wäre der letzte Tag vor den EU-Wahlen. In ihren Worten : Eine Verschiebung „so kurz wie möglich“ .