Brexit: Mit Vollgas an die Wand?

In weniger als zwei Wochen könnte es schon soweit sein: Großbritannien, aus Sicht der EU ein Drittstaat. Ein Land außerhalb der Vertragswerke der Europäischen Union. Auf sich gestellt. Zu welchen Konditionen jedoch, steht in den Sternen. Was sich aber immer mehr abzeichnet, ist ein Austritt ohne Abkommen, ohne Übergangszeiten, ohne jegliche Bindung an die EU. Und: völlige Unklarheit über die künftigen Beziehungen zwischen Europa und den Briten. Das schürt Panik – auf politischer Ebene, bei vielen Bürgern, in den Rängen der Verwaltung. Und vor allem: In der Wirtschaft.

Laut dem Einkaufsmanager-Index von IHS Markit legen in Großbritannien ansässige Unternehmen derzeit massive Vorräte an. In der 27-jährigen Geschichte des Index hatte noch nie ein Industrieland einen derartigen Anstieg verzeichnet, gab IHS bekannt. Es wird auf Vorrat produziert, es wird auf Vorrat eingekauft – von Schrauben über diverse Bauteile bis zu Werkstoffen. Und all das nicht, weil die Nachfrage so gigantisch wäre, sondern weil keiner weiß, was nach dem 12. passieren wird und zu welchen Konditionen diese Teile dann noch verfügbar sein werden. Das zum einen.