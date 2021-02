Bomber und Raketenträger: Der Iran ist Bidens erste Feuerprobe

Dafür müssten jedoch erst die harten Sanktionen fallen, mit denen Trump alle Staaten und Unternehmen belegt hat, die mit dem Iran Geschäfte machen. Die waren für viele Firmen, auch aus Österreich, ein harter Schlag

Diese Sanktionen trieben Teheran bereits in Richtung Peking. China, das mit seiner „Neuen Seidenstraße“ Partner im Persischen Golf sowie im Indischen Ozean braucht, erkannte die Zeichen der Zeit. Im Sommer vergangenen Jahres wurde der Entwurf eines Abkommens zwischen beiden Ländern publik, laut dem China 400 Milliarden Dollar in den Iran investieren will.

Dennoch dürfte der derzeitigen Regierung um Hassan Rohani eine Annäherung an den Westen lieber sein. Allerdings wählt der Iran im Juni – und da ist ein Sieg der Hardliner nicht ausgeschlossen.Armin Arbeiter