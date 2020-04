Bolsonaro oder die Generäle - wer in Brasilien die Macht hat

Acht von 22 Ministern seien Militärs, eine höhere Quote als zu bestimmten Perioden der bleiernen Jahrzehnte der Diktatur, so die österreichische Historikerin, die an der Ludwig-Maximilians-Universität München lehrt. Damit hätten die Streitkräfte so viel Macht wie noch nie seit Wiedereinführung der Demokratie in Brasilien.