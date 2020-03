Kirche kritisiert Brasiliens Präsident wegen Corona-Desinformationen

Brasiliens katholische Bischofskonferenz hat zusammen mit anderen Institutionen an die Bevölkerung appelliert, angesichts der Corona-Pandemie zu Hause zu bleiben. Die Bevölkerung möge gegenteiligen Aufrufen von Präsident Jair Bolsonaro nicht folgen, heißt es laut Kathpress in brasilianischen Medienberichten.

In dem zu Wochenbeginn veröffentlichten Aufruf wird ungewöhnlich deutlich vor der Gefahr einer Desinformation durch die Regierung gewarnt. "Die Desinformationskampagne des Präsidenten, der die Bevölkerung aufruft, auf die Straßen zu gehen, ist eine schlimme Bedrohung der Gesundheit aller Brasilianer", wird in einem offenen Brief festgehalten. Er ist unterzeichnet von der Bischofskonferenz, der Anwaltskammer, der Akademie der Wissenschaften sowie Menschenrechtsgruppen. "Das Gebot der Stunde lautet, der Pandemie mit Klarheit, Verantwortlichkeit und Solidarität zu begegnen."

Die Pressestelle der Regierung hatte Mitte vergangener Woche eine Kampagne " Brasilien darf nicht stillstehen" gestartet. Darin wird ein Ende der von Bürgermeistern und Gouverneuren verhängten Abschottung gefordert. Die wirtschaftlichen Folgen seien schlimmer als die vom Coronavirus verursachten Schäden, sagte Bolsonaro.

Der Präsident hatte sich mehrfach gegen die Maßnahmen ausgesprochen. Die Medien verbreiteten Lügen über die Gefahr des Virus und planten gemeinsam regionalen Politikern seinen Sturz, sagte er. Darauf kam es ab Donnerstag zu Autokorsos in einigen Städten, bei denen seine Anhänger das Ende der Beschränkungen forderten.