Blut, Wut, Verzweiflung: Die historische Tragödie Lateinamerikas

Chile: Der gescheiterte Liberalismus

Eben erst hat Chiles Präsident Sebastián Piñera mit seiner rechten Regierung bei Wahlen eine schwere Niederlage kassiert. Jetzt hat der 71 Jahre alte Milliardär eingestanden, dass er nicht die richtigen Antworten auf die drängenden Fragen der Menschen parat hat. Ende 2019 brachen Massenproteste der Studenten aus, der Anlass waren gestiegene U-Bahn-Tarife, doch bald ging es um den Kampf gegen den von Piñera zurechtgestutzen Sozialstaat und

seine neoliberalen Wirtschaftsreformen. Die haben zwar dem eigentlich ökonomisch starken Chile gute Wirtschaftsdaten verschafft, aber die arme Bevölkerung zurückgelassen.

Venezuela: Sozialismus, Diktatur, Korruption

Seit der Offizier Hugo Chavez 1999 an die Macht kam, steuert Venezuela auf einem sozialistischen Kurs. Tatsächlich wurde ein Teil des immensen Rohstoff-Reichtums des Landes – es hat die größten Ölvorkommen der Welt – für die Armen ausgeben, der Großteil aber floss in die Taschen der Günstlinge des Regimes. Investitionen in Infrastruktur, oder Wirtschaft wurden versäumt. Chavez’ Schüler und Nachfolger Nicolas Maduro ist seit Jahren nur noch mit dem

gewaltsamen Machterhalt beschäftigt und hat Aufstände blutig niedergeschlagen. Das Land ist wirtschaftlich am Ende, Millionen sind geflohen.