Brasilien: Linker Lula gegen Rechtspopulisten Bolsonaro, das wird brutal

„Wenn er in den Ring steigt, wovon ich ausgehe, dürfte er wohl gewinnen“, sagt die österreichische Historikerin und Brasilien-Expertin Ursula Prutsch zum KURIER. Denn Lula erfreue sich in breiten Bevölkerungskreisen weiterhin hoher Beliebtheit, sei charismatisch und gelte als ehemaliger Gewerkschaftsführer, der aus ärmsten Verhältnissen stammt, als bodenständig.

Lulas "Erfolgsjahre"

„Und, ganz wichtig, die Menschen haben die Erfolgsjahre seiner Regierungszeit (2003–2011) nicht vergessen. Viele sagen, okay, er hat auch Dreck am Stecken, aber immerhin hat er was für die Menschen getan: Die Armut sank stark, und Familien, deren Kinder erstmals einen Uni-Abschluss machen konnten, vergessen ihm das nie“, so die Wissenschafterin, die zudem meint, dass das jüngste Urteil den Ex-Präsidenten in gewisser Weise rehabilitiere.