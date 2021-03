In Brasilien explodieren die Corona-Zahlen: „Erwarten Sie das Schlimmste“

Zumeist handelt es sich um die brasilianische Mutante, die offenbar weit gefährlicher und aggressiver ist. Eine Erfahrung, die Krankenschwester Polyena Silveira mehrfach selbst erlebt hatte: „Dieses Virus ist viel stärker als das, das wir vor einem Jahr hatten.“ Silveira wurde in diesen Tagen bekannt, weil ein Foto von ihr durch die brasilianischen Medien ging. Es zeigt die Krankenschwester in einer Erstaufnahmestation in Teresina im nordöstlichen Bundesstaat Piaui auf dem Boden sitzend. Neben ihr ein sterbender Patient, dem niemand mehr helfen kann, weil alle Betten belegt sind.

Ähnlich die Situation in den großen Ballungsräumen São Paulo und Rio de Janeiro: Auch dort stehen die Kliniken vor dem Kollaps, es fehlt an allem. Und dabei kommt der große Schwung an Patienten, erkrankt in der jüngsten Welle, erst noch.

"Viel ansteckender"

Einer, der das alles vorhergesagt hat, ist Manaus’ Bürgermeister David Almeida, weil die Amazonas-Stadt schon länger Erfahrung mit der dritten Welle hat. Die Mutation stammt mutmaßlich aus der Region. „Erwarten Sie das Schlimmste, erwarten Sie etwas, das Sie noch nie gesehen haben“, hatte Almeida schon vor gut zwei Wochen gesagt. „Ein Patient, der früher zehn Tage lang im Spital war, bleibt jetzt 30 Tage. Die Variante ist viel ansteckender, viel stärker. Die Patienten bleiben viel länger auf der Intensivstation und brauchen die gesamte Aufmerksamkeit des Personals.“