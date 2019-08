So tickt Brasiliens "Tropen-Trump"

Die Streitkräfte seien immer schon in der Tradition gestanden, den Regenwald zu schützen und die nationale Souveränität hoch zu halten. „Der radikale Ausverkauf an internationale Konzerne, vor allem, was den Abbau von Bodenschätzen betrifft, geht da vielen zu weit“, so Prutsch, die soeben ein Buch über Populismus auf dem amerikanischen Kontinent geschrieben hat. Dass nun auch die Gouverneure der Amazonasregion eine andere Umweltpolitik vom Staatsoberhaupt verlangen, weil sie internationale Sanktionen und einen schweren Image-Verlust des Landes fürchten, rundet das Bild ab.