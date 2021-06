Marin, Mutter einer Tochter, wurde lange gehypt, auch im Ausland: Ende 2019 trat sie mit 34 Jahren als damals jüngste Regierungschefin in Europa an, um mit der Korruption aufzuräumen und den Traum von der Chancengleichheit zu verwirklichen. „Schluss mit der Saunapolitik!“, sagte sie und meinte damit zweierlei.

Erstens sollten keine Deals mehr in einem geschlossenen Kreis wie der in Finnland so beliebten Sauna abgeschlossen werden. Zweitens war die Aussage eine Anspielung auf die „Männerpolitik“ des langjährigen Präsidenten Urho Kekkonen, der politische Verhandlungen in der Sauna führte, bis die weiblichen Abgeordneten protestierten.