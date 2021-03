Finnlands junge Ministerinnen werden Zielscheibe von Hass

Doch nicht alle der 5,5 Mio. Bewohner des ursprünglich von Forstwirtschaft lebenden und eher konservativen Landes wollen oder können mit dem Wandel Schritthalten. Dies lässt sich an der rechten Partei „Die Finnen“ festmachen, die die Sozialdemokraten in aktuellen Umfragen knapp überholt hat. Sie ist gegen Zuwanderung und verspricht eine Art Rückkehr in ein Finnland mit mehr „traditionellen Werten“.

"Gutmenschen"

Parteichef Jussi Halla-aho tritt leise und verhalten auf, sagt jedoch teils Ungeheuerliches.