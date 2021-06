50 Milliarden Dollar sollen die Corona-Pandemie beenden

Vor dem G7-Gipfel kommende Woche in Großbritannien haben vier mächtige Organisationen dafür plädiert, die Corona-Pandemie durch eine gemeinsame globale Anstrengung zu beenden.

In einem Gastbeitrag auf spiegel.de präsentierten die Chefs von WHO, WTO, IWF und Weltbank einen ambitionierten Plan. Dieser soll durch den Einsatz von 50 Milliarden Dollar die Ungleichheit bei der Impfstoffverteilung beseitigen und bis 2025 weltweit neun Billionen Dollar an zusätzlicher Wirtschaftsleistung erzeugen. Die Rede ist von der "möglicherweise besten Verwendung öffentlicher Gelder zu unseren Lebzeiten".