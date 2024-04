Kann man Höcke inhaltlich stellen? Ja – aber es nützt nichts

Es gibt einen Moment in der TV-Diskussion , dem muss man nichts hinzufügen. Da wird Thüringens AfD-Chef Björn Höcke gefragt, ob er noch immer der Meinung sei, das Holocaust-Mahnmal in Berlin sei ein „Denkmal der Schande“, wie er einst sagte. Und ob er nach wie vor eine „erinnerungspolitische 180-Grad-Wende“ fordere.

Deutschland und die AfD , das ist eine ganz besondere Geschichte. Während sich Europas Politik schon lange an Parteien abarbeitet, die demagogisch und teils offen fremdenfeindlich Stimmen machen, wurde die AfD erst vor etwas mehr als zehn Jahren gegründet; richtig groß und mitbestimmend wurde sie erst nach der Corona-Pandemie. Jetzt, da sie in drei deutschen Bundesländern drauf und dran ist, die Wahlen zu gewinnen, stellt sich plötzlich die Frage: Wie geht man mit einer Partei um, die sich vielen bisher geltenden demokratischen Grundregeln widersetzt?

In Österreich ist es völlig normal, dass FPÖ-Kandidaten im TV-Studio sitzen, in Frankreich wäre Marine Le Pen bereits mehrfach fast Präsidentin geworden. In Deutschland streitet man währenddessen über die Frage, ob man Spitzenkandidaten der AfD überhaupt in ein TV-Studio einladen darf, und ob das der Partei nicht ausschließlich eine Bühne gebe.

Jetzt, nachdem der Springer Verlag, der ja nicht gerade als linksextrem verschrien ist, das Experiment gewagt hat, kann man sagen: Natürlich gibt man ihnen damit eine Bühne. Das ist aber auch bei jedem anderen politischen Vertreter so – und demokratiepolitisch nur gut. Die Frage ist vielmehr, ob es gelingen kann, die AfD mit ihrer oft überzogenen, verdrehten bis falschen Polemik überhaupt zu inhaltlich stellen – oder ob diese Absicht nicht komplett ins Leere geht.

© REUTERS/WOLFGANG RATTAY Demo gegen AfD-Politiker Björn Höcke

Alternative Realität Die Antwort darauf fällt nach 71 Minuten Höcke eher zwiespältig aus. Denn der AfDler, der sich im Herbst als Ministerpräsident Thüringens bewirbt, agiert ja nicht im luftleeren Raum: 29 Prozent der Wähler im ostdeutschen Bundesland halten ihn laut Umfragen für das Amt geeignet, um zehn Prozentpunkte mehr als seinen Konkurrenten im TV-Duell, CDU-Mann Mario Voigt. Und das, obwohl Höcke „ein Mann ist, den der Verfassungsschutz als offen rechtsextrem einstuft“, wie der Moderator auch gleich zu Beginn sagt. Er bereitet Höcke damit gleich eine kleine Bühne: Es ist schon lange so, dass die AfD und ihr Dunstkreis Zuschreibungen wie diese nicht mehr als Abwertung nutzt, sondern zur Auszeichnung umdeutet. Jede neue Einstufung der Verfassungsschützer wird von der AfD höhnisch bejubelt, man stilisiert sich in den sozialen Netzwerken als "verfolgt" und "ausgegrenzt". Dieses Gehabe hat Höcke im TV-Studio perfektioniert: Dass er im KZ Buchenwald Hausverbot hat, wie der Moderator sagt, ist für ihn nur „unerträglich“, denn er und seine Partei würden „systematisch ausgeschlossen.“ Das erinnert nicht zur zufällig an HC Straches „wir sind die neuen Juden“ - um den Grund des Ausschlusses geht dann es nicht mehr.

Das Schaffen einer alternativen Realität, die Umdeutung politischer Gewissheiten, das beherrscht Höcke perfekt. Er mäandert zwischen eindeutigen Codes an seine Kernwählerschaft und dem, was auch für den „Mainstream“ sagbar ist: Wenn der Moderator ihn fragt, was er von „Remigration“ hält, dann hat das plötzlich gar nichts mehr mit dem rassistischen Konzept zu tun, das Identitären-Chef Neonazi Martin Höckes Partei kürzlich in Potsdam nahelegte. Höcke will aber darunter jetzt die "Rückkehr von ausgewanderten Deutschen aus dem Ausland" verstanden wissen, sagt er. Also jene, die ihre Heimat wegen erdrückenden Steuern verlassen haben – oder „weil sie das Meinungsklima nicht mehr ertragen haben".

Selbstverharmlosung Demaskierend ist die ganze Sache damit nicht, denn Höcke trägt keine Maske. Seine Aussagen sind immer grenzwertig, spielen absichtlich mit NS-Vokabular, nur im TV nicht ganz so radikal wie am Parteitag. Götz Kubitschek, rechtsextremer Philosoph und Mentor Martin Sellners, hat der AfD das als "Strategie der Selbstverharmlosung" empfohlen: In der Öffentlichkeit, so seine Idee, soll die Partei in Grenzbereiche des gerade noch Sagbaren vorstoßen, aber argumentieren, das hätten schon „Unverdächtige“ gesagt. Höcke folgt dem punktgenau: Sein Wahlslogan „Alles für Deutschland“, für den er demnächst vor Gericht steht, habe nicht nur die SA verwendet („die hat ja keinen Alleinvertretungsanspruch auf das Wort“) - sondern angeblich auch Franz Beckenbauer. Blöd nur, dass im TV-Studio niemand weiß, dass die Fußballlegende „gebt alles für Deutschland“ gesagt hat; ein entscheidender Unterschied.