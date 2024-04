Schlag gegen Kopf: TV-Reporter bei Live-Schaltung angegriffen

Ein Reporter des TV-Senders Welt ist in der deutschen Stadt Erfurt vor dem Thüringer Landtag von einem Mann angegriffen worden. In einer Liveschaltung am Freitagmorgen war zu sehen, wie der Angreifer dem Journalisten Steffen Schwarzkopf zuerst gegen den Kopf schlug und ihm dann mit dem Finger gegen das Ohr schnalzte.