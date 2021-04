Bidens Rede zur Lage der Nation: USA bereit zum "Abheben"

Kindergeld von mindestens 250 Dollar

Auch seine weit gediehenen Vorstellungen für Investitionen in Kinder, Familien und Bildung ragen heraus: ein Kindergeld von mindestens 250 Dollar pro Monat und Kind bis 2025 und vielleicht darüber hinaus. 200 Milliarden Dollar für kostenlose Vorschulen für die Drei- und Vierjährigen. 225 Milliarden Dollar für Kinderbetreuung und Erzieher. 225 Milliarden für bezahlte Elternzeit im Krankheitsfall. 200 Milliarden für die öffentliche Krankenversicherung.

Biden will zudem mit 100 Milliarden ein kostenloses Zwei-Jahres-Studium an öffentlichen Hochschulen (Community Colleges) etablieren und knapp 90 Milliarden in Stipendien stecken, die mehr Menschen den Weg in eine Hochschulausbildung ebnen soll.

Zur Finanzierung greifen Biden und die Demokraten zu sozialdemokratischen Instrumenten. Der Spitzensteuersatz für die reichsten Amerikaner steige von 37 % auf fast 40 %, so Biden. Kapitalgewinne bei Einkommen von über eine Million Dollar würden künftig doppelt so hoch besteuert - 39,6 % statt 20 %. Die Wohlhabenden und die Unternehmen müssten ihren "fairen Anteil zahlen".

Wer unter 400 000 $ im Jahr verdient, bleibe verschont. Biden erläuterte seinen Plan mit Unwuchten, die nicht "in Ordnung" seien. So hätten 55 Groß-Unternehmen 2020 keine Steuern gezahlt aber zusammen 40 Milliarden $ Gewinn gemacht. 650 Amerikaner hätten ihren Reichtum in der Pandemie um - zusammengerechnet - 1000 Milliarden $ gesteigert. Künftig soll mehr Fairness walten: "Wir belohnen Arbeit, nicht nur Reichtum."