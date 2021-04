100 Tage Präsident Biden: Linker Kurs, Wellengang voraus

Den richtigen Zeitpunkt zu finden, sagt Joe Biden, sei alles in der Politik. Pünktlich zum heutigen (Donnerstag) 100-Tage-Jubiläum glaubt Amerikas Präsident, dem man fälschlicherweise das Etikett des zaudernden Verlegenheitskandidaten angeklebt hat, mit zwei weithin populären Ideen den Nerv der Zeit zu treffen.

Hunderttausenden Arbeitnehmern, die im Auftrag der Zentralregierung tätig sind, soll der Mindestlohn auf 15 Dollar die Stunde nahezu verdoppelt werden. Gleichzeitig müssen reiche Bürger für Aktiengewinne voraussichtlich doppelt so hohe Steuern entrichten. Damit, so deutete Biden am Mittwochabend in seiner ersten Rede zur Lage der Nation vor dem Kongress an, sollen unter anderem staatliche Kindertagesstätten, Elternzeit-Modelle und Lohnfortzahlungsgarantien im Pflege- oder Krankheitsfall teilweise refinanziert werden.