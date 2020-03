Bidens Comeback: Jetzt zeichnet sich eine Hängepartie mit Sanders ab

Warum ein Totgesagter plötzlich quicklebendig sind:

Keine Woche her, da wurde Joe Biden politisch bereits die letzte Ölung zuteil. Nach krachenden Niederlagen in Iowa und New Hampshire und einem lauwarmen zweiten Platz in Nevada galt der 77-Jährige als so gut wie erledigt. Schwindsucht in der Wahlkampfkasse, schlechte Organisation und wenig Vertrauen einflößende Auftritte bei den TV-Debatten wurden dafür als Indizien herangezogen. Dann kam der Erdrutsch-Sieg in South Carolina am Samstag und das schnellste Comeback seit Jahrzehnten.

Angetrieben durch den Ausstieg von Konkurrenten im Mitte-Links-Spektrum, die - allen voran Pete Buttigieg und Amy Klobuchar - über Nacht zu Biden-Fans wurden, legte der Alt-Vizepräsident am Super Tuesday eine unerwartete Siegesserie hin: Virginia, North Carolina, Alabama, Arkansas, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Texas und Massachusetts. Momentum, die eigentümliche Dynamik, die um Sieger herum entsteht, heißt seither “Joementum”.

Gestützt auf Wähler jenseits der 60 und Afro-Amerikaner hinterließ Biden kreuz und quer im Land seine Duftmarke. Selbst in Bundesstaaten, wo er mangels Zeit und Geld nie vorher im Wahlkampf war ( Oklahoma etc.), räumte Biden ab.

Am Ende stehen bisher neun Siege und ein noch nicht endgültig ermittelter Delegierten-Stand, der ihn wahrscheinlich vor Sanders platzieren wird. Oder gleichauf. Oder kurz dahinter. Aber Biden hat nun einen zentralen Vorteil: Spender-Geld wird in Strömen fließen. Damit kann er sein zentrales Argument wirksamer anbringen, das offenbar bei vielen Wählern zieht: Amerika sucht nach einem Versöhner, der die durch Trump ausgekofferten Gräben im Land zuschütten kann und Politik mit Augenmaß betreibt, die im Kongress zu “Resultaten” führt. Ein Seitenhieb auf Sanders, der eine politische “Revolution” (kostenlose Unis, staatliche Krankenversicherung, hohe Reichen-Steuern etc.) predigt, die teuer und im Parlament nicht mehrheitsfähig ist.