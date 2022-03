Beschuss nahe Tschernobyl, Offensive bei Isjum geplant

Bis zum Schluss war nicht so wirklich klar, was Biden in Polen überhaupt genau machen wird. "Ich darf wohl nicht sagen, wohin ich fahre, oder? Aber wie auch immer, ich hoffe, ich werde viele Leute sehen", scherzte Biden am Donnerstag in Brüssel.

In der Nacht auf Freitag erklärte das Weiße Haus dann, Biden werde sich am Flughafen der Stadt Rzeszów im Südosten Polens - nur rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt - zunächst über den humanitären Einsatz zur Versorgung der Flüchtlinge unterrichten lassen. Im Anschluss will er dort stationierte US-Soldaten treffen. Am Samstag führt er in Warschau Gespräche mit Präsident Andrzej Duda und will eine wichtige Rede halten. Bidens Besuch dürfte symbolisch jedenfalls von großer Bedeutung sein - der Anführer des Westens reist an die Ostflanke.