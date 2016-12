Berlin-Anschlag: Anis Amri wollte offenbar nach Rom

Der mutmaßliche Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt wollte italienischen Medienberichten zufolge ursprünglich nach Rom, bevor ihn die Polizei bei Mailand erschoss. Die Zeitung Corriere della Sera berichtete am Freitag, Überwachungskameras auf dem Turiner Bahnhof hätten den aus Frankreich eingetroffenen Amri zweimal dabei gefilmt, wie er Anschlusszüge nach Rom oder Mailand suchte.

Schließlich habe er sich für einen Regionalzug in die Lombardei entschieden, "weil zu so später Stunde kein Zug mehr in die Hauptstadt fuhr". In einigen Zeitungen hieß es, als der 24-Jährige am 23. Dezember gegen 02.00 Uhr in Mailand ankam, habe er einen jungen Salvadorianer gefragt, wo er in einen Zug oder Bus "nach Rom, Neapel oder in den Süden" einsteigen könne. Von der im Norden Mailands gelegenen Stadt Sesto San Giovanni, wo Amri wenig später bei einer Polizeikontrolle erschossen wurde, fahren Busse nach Süditalien, Spanien, Marokko und Albanien ab.

Foto: REUTERS/STRINGER

"Kein Zufall"

Die römische Zeitung Il Messaggero hält es für "keinen Zufall", dass Amri in die Hauptstadt wollte. In der Region Latium um Rom habe Amri "wahrscheinlich die engsten Kontakte" gehabt. Der junge Tunesier habe mehrere Wochen in Aprilia südöstlich von Rom bei einem Landsmann verbracht, den er auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa kennengelernt habe und der derzeit inhaftiert sei. Der Polizei zufolge wurden diese Woche in der ländlichen Gegend Aprilia zwei Wohnungen durchsucht, in denen sich Amri vor einem Jahr aufgehalten haben soll.

2011 auf Lampedusa eingetroffen

Bevor Amri im Juli 2015 nach Deutschland kam, war er 2011 auf der nur 140 Kilometer vor der tunesischen Küste gelegenen Insel Lampedusa eingetroffen. Er kam in ein Auffanglager für Minderjährige in Sizilien. Wegen des Versuchs dort eine Schule anzuzünden, wurde er im Oktober 2011 festgenommen und zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. In der Haft kam er möglicherweise mit radikalen Salafisten in Berührung.

Amri soll beim Anschlag mit einem Lastwagen auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche am 19. Dezember zwölf Menschen getötet haben, darunter den polnischen Fahrer des gekaperten Sattelschleppers. Etwa 50 weitere Menschen wurden bei dem Attentat verletzt, viele von ihnen schwer. Amri war den Sicherheitsbehörden bekannt und wurde auch zeitweise überwacht, jedoch nicht mehr zum Tatzeitpunkt.

Polen nimmt Abschied von getötetem Lkw-Fahrer

Foto: APA/AFP/ODD ANDERSEN Unter starken Sicherheitsvorkehrungen gingen unterdessen am Freitag nahe Stettin (Szczecin) in Polen die Trauerfeiern für den Lastwagenfahrer Lukasz U. über die Bühne. Der 37-Jährige war dem Terroranschlag in Berlin vor Weihnachten zum Opfer gefallen, er hatte ursprünglich den Lkw gefahren, der dann vom mutmaßlichen Attentäter gekidnappt wurde.

Foto: APA/AFP/ODD ANDERSEN Zu dem Gottesdienst im Ort Banie kamen außer Angehörigen, Freunden und Kollegen auch Staatspräsident Andrzej Duda und die Leiterin der Kanzlei von Regierungschefin Beata Szydlo, Beata Kempa. Anschließend sollte Lukasz U. auf dem örtlichen Friedhof beigesetzt werden.

Gentiloni traf Familie getöteter Italienerin

Italiens Premier Paolo Gentiloni hat am Freitag die Familie der 31-jährigen Fabrizia Di Lorenzo besucht, die beim Anschlag in Berlin am 19. Dezember ihr Leben verloren hat. Gentiloni besuchte die Familie Di Lorenzo in ihrer Heimatstadt Sulmona in der mittelitalienischen Region Abruzzen.

Gentiloni kondolierte der Familie im Rahmen der Regierung und signalisierte seine Bereitschaft, Stipendien in Andenken an die junge Frau einzurichten. Gentiloni hatte Di Lorenzo, eine ehemalige Erasmus-Studentin mit Vorliebe für die deutsche Kultur, die seit drei Jahren in Berlin lebte und arbeitete, als "Musterbürgerin" bezeichnet. Di Lorenzo zählt zu den zwölf Todesopfern des Anschlags auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin.

Foto: AP/Markus Schreiber

Italien will auf starke Vorbeugung setzen

Nach dem Anschlag in Berlin will Italien nun weiterhin auf starke Vorbeugung gegen den fundamentalistischen Terrorismus setzen. Seit Anfang 2015 seien 132 Personen wegen Kontakten zu fundamentalistischen Kreisen ausgewiesen worden, sagte der italienische Innenminister Marco Minniti bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Die "Neutralisierung" des mutmaßlichen Attentäters von Berlin, Anis Amri, nahe Mailand bezeuge, dass Italiens Sicherheitssystem gut funktioniere. Minniti bekräftigte, dass Amri den bisherigen Ermittlungen zufolge keine Komplizen in Mailand und Umgebung hatte. "Seitdem er in Italien eingetroffen war, hat er sich allein bewegt", so Minniti. Kein Detail werde bei den Ermittlungen über Amri in Italien unterschätzt.