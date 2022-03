Bekommt Europa einen eigenen nuklearen Schutzschirm?

Seit dem Brexit ist Frankreich die einzige Atommacht in der EU. Es verfügt über eine landgestützte Ausrüstung auf mehreren Militärbasen sowie nukleare Luft- und Seestreitkräfte, darunter vier atombetriebene U-Boote mit Raketenstartrampen, von denen zwei ständig auf hoher See einsatzbereit sind. Gerade hat Frankreich an der Atlantikküste erfolgreich eine modernisierte Variante seiner atomar bestückbaren Mittelstreckenrakete getestet. Laut dem Verteidigungsministerium wollte man "die operative Glaubwürdigkeit der Streitkräfte auf dem vom internationalen Umfeld geforderten Niveau aufrechterhalten." Nun laufe die Serienproduktion der Waffe an.

Tatsächlich formulierte es Macron in einer Rede 2020 sehr klar: Die "konventionellen" und nuklearen Kräfte der französischen Armee gingen Hand in Hand, auch wenn Zweitere rein dem Fall einer Bedrohung der "existenziellen Interessen" des Landes dienten und nur defensiv genutzt werden. Das Atomarsenal habe eine "authentische europäische Dimension", sagte Macron – er stehe zu einer "unerschütterlichen Solidarität" mit den europäischen Partnern für deren Sicherheit. Doch seitens Deutschlands blieb das Echo auf solche Vorschläge bis zuletzt schwach.

Dabei erklärte schon der ehemalige Präsident Charles de Gaulle, unter dem Frankreich zur Atommacht wurde, 1963, die Befehlsgewalt über die Nuklearstreitkräfte läge zwar allein beim französischen Staatschef, der Schutz sei aber nicht auf Frankreich und seine Bevölkerung beschränkt. Auch spätere Überlegungen einer geteilten nuklearen Abschreckung mit Deutschland während der 90er-Jahre "liefen stets ins Leere", sagt Ex-Marine-Admiral Jean-Louis Lozier. Zu groß sei das Misstrauen gegenüber der Anwendung atomarer Mittel und der Verdacht, Frankreich als "Grande Nation" wolle die USA ersetzen.