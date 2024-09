Israelische Armee greift Ziel in Beirut an: Laut Libanon mindestens drei Tote

Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge am Freitag ein Ziel in der libanesischen Hauptstadt Beirut aus der Luft angegriffen. Weitere Details nannte das Militär zunächst nicht. Mindestens drei Menschen wurden bei dem Anschlag getötet, 17 weitere verletzt, so das libanesische Gesundheitsministerium.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters richtete sich der Angriff gegen Einrichtungen der Hisbollah im Süden der libanesischen Hauptstadt. Ins Visier genommen worden sein soll ein ranghoher Hisbollah-Funktionär, sagte ein libanesischer Sicherheitsbeamter gegenüber CNN. Israelische Medien berichten, dass es sich dabei um Ibrahim Aqil handelte. Ob er bei dem Angriff ums Leben kam, war zunächst unklar.

Ibrahim Aqil gehört zu den Gründungsmitgliedern der Hisbollah und wirkte insbesondere im militärischen Flügel der schiitischen Organisation. Die USA hatten ein Kopfgeld in der Höhe von sieben Millionen Dollar (6,27 Mio. Euro) auf ihn ausgesetzt. Bereits Anfang der 90er-Jahre hatte Israel versucht, Aqil auszuschalten.