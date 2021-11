"Bastarde!", "Wahnsinnige!": Lukaschenkos hybrider Krieg gegen die EU

12.000 bis 15.000 Euro für Flug, Visum und Transport an die polnische Grenze. Für Menschen, die den Irak verlassen wollen, ein verlockendes Angebot, das ihnen Berichten zufolge die weißrussische (belarussische) Botschaft in der nordirakischen Stadt Erbil macht. Sie sparen sich die zumindest gleich hohen Kosten für Schlepper, einen beschwerlichen Landweg – und viele gefährliche Grenzübertritte am Weg in Richtung Deutschland.