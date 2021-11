Niederträchtige Wirklichkeit

Seither mehren sich die Hinweise, dass er Flüchtlinge zu Tausenden ins Land holt und über die Grenzen in die EU schickt – jetzt gerade hängen zigtausende an der Grenze zu Polen fest: polnische Soldaten lassen sie nicht rein, weißrussische verwehren ihnen angeblich den Weg zurück ins Hinterland.

Und das alles könnte sich Alexander Lukaschenko nicht leisten ohne das feixende Wohlwollen des großen russischen Bruders. Die EU zu destabilisieren ist eine der Lieblingsbeschäftigungen des Wladimir Putin, ob über Cyber-Attacken, beeinflusste Wahlen, staatlich dirigierte Fake News – oder Flüchtlingsströme.

Und die EU? Sitzt wie das Kaninchen vor der Schlange (mit der 2015er-Flüchtlingserfahrung im Kopf), verschärft ein bisschen die Sanktionen gegen den weißrussischen Diktator und seine Getreuen, nur nicht zu sehr wehtun, schon gar nicht dem großen Zaren am Gashahn in Moskau. Von den Putin-Verstehern in- und außerhalb rechtsrechter Parteien, die sich über eine Destabilisierung der EU freuen, nicht zu reden.

Am Ende zahlt Europa dem Despoten in Minsk irgendwann vielleicht noch dafür, dass er Flüchtlinge nicht in den Westen transportiert. Übertrieben? Nicht in der Wirklichkeit.