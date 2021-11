Was die EU gegen Erpresser Lukaschenko tun kann

Rácz würde es nicht wundern, wenn irgendwann einmal finanzielle Forderungen aus Minsk kämen. "So weit sind wir noch nicht, aber Lukaschenko hat schon einmal angedeutet, dass Belarus die Grenzen kontrollieren würde, doch das hätte einen Preis." Gut Möglich, dass er auf ein Abkommen spekuliert, ähnlich wie es die EU mit der Türkei vereinbart hat.

Migrationsexperte Gerald Knaus, der den Deal mit Ankara mitgestaltet hat, brachte ihn am Dienstag in der ZIB2 ins Spiel. Allerdings sollte ihn die EU mit Partnern wie der Ukraine, Moldawien und Georgien vereinbaren, wo die Menschen aufgenommen werden und einen Asylantrag stellen können. Ein "Anti-Erpressungspakt" wäre ein Signal an die Menschen, "sich nicht nach Minsk locken zu lassen".

Laut dem Politologen Rácz müsste die EU den Staaten an der Außengrenze mehr finanzielle Hilfe zusichern, um ein modernes Grenzmanagement aufzubauen, denn es gebe dort keine Infrastruktur. In Polen sind bereits mehre Menschen an Unterkühlung und Erschöpfung gestorben.

Dass die Regierung keine Helfer und Presse in die Grenzzone lässt, sorgt für Kritik. Genauso wie die "Pushbacks", das Zurückschieben an der Grenze. Die demonstrative Härte habe auch innenpolitische Gründe, erklärt Rácz mit Blick auf die Wahlen 2023. Während die einen davon politisch profitieren wollen, spekuliert der Despot in Minsk mit Geldzuwendungen. Die Flüchtlinge zahlen dort Geld für Visa, Hotels, Schlepper und am Ende noch einen viel höheren Preis.