"Schwarze Liste": Wien und London am Steuer-Pranger

Fekter will man die Botschaft aus Paris nicht ausführlich kommentieren. Nur so viel: „Der Bundeskanzler soll darauf reagieren. Der Bundeskanzler ist in der Verantwortung", sagte Fekters Pressesprecher zum KURIER. Bundeskanzler Werner Faymann sagte zum KURIER, man brauche keine ungebeten Ratschläge von außen. Allerdings betonte er auch: „Wir werden eine Lösung für den Datenaustausch finden. Wir müssen an der Spitze der Bekämpfung der Steuerflucht stehen." In der SPÖ wird Fekters Kurs zunehmend kritischer gesehen. Dort heißt es, Fekter solle ihren Isolationskurs verlassen.

Frankreich erhofft sich von der Finanzministerin die Zustimmung zum automatischen Datenaustausch über Konten von EU-Bürgern in Österreich. „Am besten, die Finanzministerin äußert sich dazu in Dublin“, betonte ein hochrangiger französischer Beamter gegenüber dem KURIER. Das Verhältnis zwischen den Staats- und Regierungsspitzen von Österreich und Frankreich sei aber „intakt“. Noch vor dem Sommer plane Ministerpräsident Jean-Marc Ayrault einen Besuch in Wien.

Beim Treffen in Dublin, an dem auch Steuerkommissar Algirdas Šemeta teilnimmt, wird der Druck auf Österreich wachsen. Beim Mittagessen am Samstag werden die Minister der fünf größten Staaten ( Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien) ihren Kollegen einen Vorschlag servieren, den automatischen Informationsaustausch zu Kapitaleinkünften über die bestehende Zinsrichtlinie hinaus zu erweitern .