Bahn- und Luftfahrtstreiks in Deutschland betreffen auch ÖBB und Austrian Airlines

Wenige Wochen nach den groß angelegten Warnstreiks im Bahn- und Flugverkehr in Deutschland findet erneut ein Arbeitskampf statt. Am Donnerstag und Freitag streiken die Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und in den Servicebereichen auf den vier Flughäfen Köln/Bonn, Düsseldorf, Hamburg und Stuttgart.

„Es ist mit längeren Wartezeiten und Flugausfällen zu rechnen“, teilt die Gewerkschaft Verdi mit. Laut dem Flughafenverband ADV werden am Donnerstag und Freitag insgesamt rund 700 Flüge ausfallen. Knapp 100.000 Passagiere werden betroffen sein. Betroffen ist auch die Austrian Airlines (AUA). „Wir führen alle Hinflüge nach Köln, Düsseldorf und Hamburg durch, weil der Streik nur den Security-Bereich betrifft“, sagt AUA-Sprecherin Anna Pachinger zum KURIER. „Aus Hamburg und Köln haben wir alle Rückflüge gestrichen, und aus Düsseldorf die Hälfte der Rückflüge.“

Hintergrund der Warnstreiks sind die Verhandlungen zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) um die Zeitzuschläge für Nacht-, Samstags-, Sonntags- und Feiertagsarbeit sowie eine bessere Entlohnung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte der Verkehrsflughäfen. Ein schriftliches Angebot des BDLS sei unzureichend, betonte die Gewerkschaft. Die Verhandlungen sollen am 27. und 28. April fortgesetzt werden.