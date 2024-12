Wie Trumps Comeback auf der Weltbühne das Jahr 2025 prägen wird

Am 1. Jänner 1995 ist Österreich der Europäischen Union beigetreten. Und das heißt: Für die ganze Generation der Unter-30-Jährigen Österreicher ist die EU eine völlige Selbstverständlichkeit; wie das Reisen innerhalb der Schengen-Grenzen ohne einen Pass zücken zu müssen oder mit dem Euro zu zahlen. Die Feiern und Festveranstaltungen werden sich deswegen in Grenzen halten. Auch, weil die Österreicher in allen Umfragen als eine der EU-skeptischsten Bevölkerungen ausgewiesen werden.

Und das, obwohl Österreichs Exportwirtschaft vom EU-Beitritt extrem profitiert hat. Wäre sie kein Teil des EU-Binnenmarkts, hätte die heimische Wirtschaft noch größere Schwierigkeiten als in der jetzt ohnehin schon problematischen Konjunktur.

Gedenken der Befreiung des KZ Auschwitz

Am 27. Jänner 1945 wurde das Vernichtungslager Auschwitz von sowjetischen Soldaten befreit. Was sie dort entdeckten, lässt der Welt noch heute den Atem vor Abscheu und Entsetzen stocken. Am 8. Mai vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg im Westen, in Asien endete er mit der Zündung der amerikanischen Atombomben in Japan und der folgenden Kapitulation des Kaiserreichs. Während des ganzen Jahres 2025 über werden Gedenkveranstaltungen an die größten Schrecken des 20. Jahrhunderts stattfinden.

Vorgezogene Wahlen in Deutschland

Am selben Tag, als Donald Trump in den USA wieder gewählt wurde, platzte in Deutschland auch die Ampelregierung – die Dreierkoalition aus SPD, Grünen und der FDP. Die vorgezogenen Neuwahlen werden nun am 23. Februar stattfinden. Schon jetzt zeichnet sich ein klarer Trend eines Richtungswechsels ab: hin zu einer konservativeren, weniger grünen Regierungslinie.