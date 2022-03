Kernkraftwerke in der Ukraine – Was, wenn sie getroffen werden?

Doch während damit zu allererst die Sorge eines Atomkriegs oder Angriffs mit nuklearen Waffen in den Sinn kommt, gibt es in der Ukraine noch einen weiteren möglichen Gefahrenherd - 15 sind es, um genau zu sein. So viele aktive Reaktorblöcke besitzt die Ukraine an vier Standorten - der erste Angriffskrieg in einem Land im aktiven Kernreaktoren. Eine Situation, die es so zuvor noch nicht gab.