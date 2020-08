Arnold Schwarzenegger über die USA: „Sie haben alle versagt“

Laut amerikanischer Verfassung können Sie nicht Präsident werden, weil Sie nicht in den USA geboren wurden, aber was würden Sie als US-Staatsoberhaupt als Erstes verändern?

Das ist natürlich eine hypothetische Frage, aber was meine Priorität wäre, ist die Gleichstellung, und das war auch immer mein Thema seit ich hier eingewandert bin. Ich will, dass ein schwarzes Kind in Philadelphia oder Baltimore die gleichen Chancen hat wie ich, als ich als Ausländer hierherkam. Ich hatte Zugang zu Weiterbildung, ich konnte einen Kredit bekommen und ins Immobiliengeschäft einsteigen. All das ist für Minderheiten, und vor allem Schwarze, nicht in gleicher Weise möglich.

Ich würde mich mit Demokraten und Republikanern an einen Tisch setzen und an der Gleichstellung im Wohnbau, im Rechtssystem und bei der Wahlmöglichkeit arbeiten. Und dafür sorgen, dass Wahllokale in Gegenden mit einer hohen Minderheitenrate nicht geschlossen werden, um so die Menschen vom Wählen abzuhalten. In den Südstaaten haben sie 1.200 Wahllokale geschlossen. Das ist nicht fair. Man muss hier ein neues Bürgerrechtsgesetz schaffen, ich meine, Amerika hat nicht einmal ein Anti-Lynch-Gesetz! Unsere Politiker sind faul, 95 Prozent werden wiedergewählt, weil die Bezirksgrenzen willkürlich gezogen werden.

Das System ist korrupt. Wir müssen eine neue Infrastruktur aufbauen, Immigrationsreform, Gesundheitsreform und und und. Wir müssen endlich zusammenarbeiten, nicht gegeneinander. Das fordere ich von beiden Parteien. Die Politik ist eine komplexe Angelegenheit, und jeder, der nur einen Popularitätswettbewerb gewinnen will, kriegt sonst nichts auf die Reihe.

Man muss sich auch unbeliebt machen können, um Veränderungen durchzusetzen. In Kalifornien kämpfen wir nicht nur mit dem Virus, sondern auch mit Bränden, mit dem Obdachlosenproblem, und ich glaube nicht, dass wir genügend auf ein Erdbeben vorbereitet sind.