Trump: Der Cowboy mit den starken Einzeilern

Rollenspiele

US-Wahlkämpfe sind mehr als im Rest der westlichen Welt auch Rollenspiele. Es geht darum, in einem Drama die tragende Rolle zu besetzen - und in dieser Kunst ist Trump ein Meister, einfach weil die Selbstinszenierung seine ureigenste Wesenseigenschaft ist. Schon in seinem ersten Wahlkampf hatte sich der New Yorker als der Außenseiter und einsame Krieger positioniert, der gegen ein böses System, das das eigene Volk unterdrückt, ankämpft. Das war für einen Multimilionär und Mehrfach-Bankrotteur bereits damals eigentlich haarsträubend, aber funktionierte blendend, auch weil es Trump gelang, seiner blassen Gegnerin Hillary Clinton, die Rolle der bösen Hexe zuzuweisen, die eigentlich hinter Gitter gehört ("Lock her up").

Zum Bürgerkrieg hochgejazzt

Die zum Bürgerkrieg hochgejazzten Unruhen in vielen US-Städten geben ihm jetzt die Möglichkeit, den Retter zu mimen, der seine Landsleute vor dem schwarzen Mob schützt - auch das übrigens seit dem Kampf um Bürgerrechte in den 1960ern ein gut verankerter amerikanischer Mythos. Und wieder steht ihm mit Joe Biden ein Demokrat gegenüber, dessen größte Schwäche die eigene Farblosigkeit ist. Damit kann ihm Trump - so wie Clinton 2016 - eine Rolle zuschreiben, etwa die der entscheidungsschwachen Schlafmütze in den Händen der Linken. Wir haben noch fast 70 Tage bis zur Wahl und auch wenn die Umfragen derzeit für Trump übel aussehen. Er hat trotzdem noch ein paar gute Karten in der Hinterhand und - wie all die amerikanischen Leinwandhelden - weiß er ziemlich gut, wann er sie spielt.