Corona-Krise: Schwarzenegger hat den Steirern etwas zu sagen

Fröhlich mit Trachtenhut auf dem Kopf sitzt er also da und spricht den Menschen Mut zu. "Es ist ganz wichtig, dass wir ein Comeback schaffen", sagt Arnold Schwarzenegger in die Kamera - auf Deutsch, nicht Englisch, ist die Botschaft doch an seine Landsleute in der alten Heimat gerichtet: Der Ex-Gouverneur von Kalifornien und Schauspieler ließ der steirischen Landespolitik eine Videobotschaft zukommen, um damit die jüngste Wirtschaftskampagne des Landes Steiermark ("Mut für morgen") zu unterstützen.