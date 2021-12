Armut, Dürre, Hunger: Afghanistan leidet

Nach der Eroberung Afghanistans durch die Taliban gehört das Land laut einer Einschätzung des International Rescue Committee (IRC) zu den schlimmsten humanitären Krisenherden der Welt – mit großer Wahrscheinlichkeit auf Verschlechterung in den kommenden Monaten. Auch weltweit sind immer mehr Menschen in Not: "Im Jahr 2022 sind 274 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen, ein deutlicher Anstieg gegenüber den 235 Millionen 2021, was bereits der höchste Wert seit Jahrzehnten war", lautet die Prognose der Organisation.

Seit Mitte August ist laut der Organisation Save the Children die Zahl der afghanischen Kinder, die nicht genug zu essen bekommen, um 3,3 Millionen gestiegen.

Hilfsorganisationen erwarten, dass in diesem Winter 14 Millionen Kinder Hunger leiden – mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen. Auch die Gesundheitsversorgung in Afghanistan steht kurz vor dem Kollaps, zudem müssen immer mehr Menschen zu drastischen Mitteln greifen, um ihre Familien zu ernähren.