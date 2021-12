Die vergessenen Krisenherde der Welt

Die prekäre Situation in Afghanistan zählt laut der Non-Profit-Organisation ACAPS zu jenen Krisen, die in den kommenden Monaten besonders wahrscheinlich eskalieren könnten. Auch die Lage in Tunesien, Nicaragua und Haiti bietet Anlass zur Sorge.

Die Schwierigkeit bei einer derartigen Liste: Wo beginnt man – wo hört man auf?

Stellvertretend für alle Krisen der Welt lesen Sie hier mehr über die aktuelle Situation im Jemen und in Afghanistan: