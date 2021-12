Größte humanitäre Katastrophe der Welt: "Es wird immer schlimmer"

"Ich habe erst letzte Woche mit einer jungen Frau gesprochen, die mit ihren vier Kindern in diesem Krieg schon zum fünften Mal geflüchtet ist. Jetzt lebt sie in diesem schrecklichen, überfüllten Camp in einem durchlöcherten Zelt mit 40 Menschen", erzählt Rottensteiner. Und weiter: "Der Jemen ist eigentlich ein warmes Land, aber diese Zelte stehen in der Wüste – und da ist jetzt Winter, in der Nacht wird es also bitterkalt."