Warum der Anschlag in der Türkei gerade jetzt passierte

Die Fotos der Überwachungskamera, die bereits kurz nach dem Anschlag am Mittwochnachmittag im Netz kursierten, zeigten eine schwarzhaarige, unverhüllte Frau und einen Mann, beide mit einem großen, schwarzen Rucksack und einer Schusswaffe mit Schalldämpfer in der Hand. Fünf Menschen wurden bei dem Angriff auf die türkische Waffenproduktionsfirma Turkish Aerospace Industries am Stadtrand von Ankara getötet, 22 wurden verletzt.

Noch am späten Mittwochabend sprach die türkische Regierung von ersten Informationen, die den Anschlag auf die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) zurückführten, die in der Türkei, den USA, Großbritannien und der Europäischen Union als Terrorgruppe eingestuft wird. Beide Angreifer sollen als PKK-Mitglied identifiziert worden sein. Die Türkei griff noch in der Nacht Quartiere der PKK im Nordirak und der syrischen Kurdenmiliz YPG, die als Ableger der PKK betrachtet wird, aus der Luft an. Präsident Recep Tayyip Erdoğans befand sich zu dem Zeitpunkt in Russland beim BRICS-Gipfel.

Der Anschlag ereignete sich just zu einem Zeitpunkt, bei dem eigentlich der Versuch eines neuen Friedensprozesses zwischen der türkischen Regierung und der Kurdenmiliz möglich schien.