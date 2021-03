Algorithmus soll in der Lombardei über Corona-Impfungen entscheiden

Die Lombardei, die italienische Region, die am stärksten von Covid-19 betroffen ist, will einen von Wissenschaftern entwickelten Algorithmus anwenden, um die ins Stocken geratene Impfkampagne wieder in Gang zu bringen. Der Algorithmus soll entscheiden, welche Bürger bei der Impfung Vorrang haben sollen.

Ein Team der Mailänder Universität Bicocca hat den Algorithmus entwickelt, um die regionalen Ungleichheiten in der Impfpolitik zu beseitigen. Die Regionalregierung der Lombardei stimmte der Einsetzung zu. Das Gesundheitsministerium erwägt ebenfalls, das System für die Anwendung auf nationaler Ebene zu empfehlen.