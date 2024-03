Vučić drohte Brüssel mit Angriff auf Kosovo: Das steckt dahinter

Mit alldem wolle Vučić sich Zeit kaufen, vermutet Džihić: „In seiner Rede hat er von einem ‚bestmöglichen Zeitpunkt‘ gesprochen, auf den er wartet – geopolitisch. Das muss man so auffassen, wie er es gesagt.“ Was dieser Zeitpunkt wäre? „Erstens stellt sich die Frage, was bei den EU-Wahlen im Juni geschieht und wie stark die rechten Parteien, mit denen er sympathisiert, werden und seine Interessen stützen können.“

Gleichzeitig warte der Präsident, in dessen Land es große Russland-Sympathien gibt, weiterhin ab, was sich an der Front in der Ukraine tut. Zusammengefasst: „Er hofft auf eine geopolitische Verschiebung hin zu einer weiteren Stärkung autoritärer Staaten.“ Dann könnte er seine Wünsche der Machtübernahme im Norden des Kosovo, wie er sie am Wochenende gewissermaßen angekündigt habe, womöglich tatsächlich umzusetzen versuchen.

Gescheiterter Deal

Dabei schien es vor einem Jahr noch so, als könnten sich Serbien und der Kosovo - und damit auch Serbien und Brüssel - im Zuge eines von der EU vermittelten Deals endlich nachhaltig annähern. Vučić hatte diesem zwar widerwillig zugestimmt, ihn aber nie untereschrieben. „In dieser Frage ist seit einem Jahr nichts weitergegangen. Die Beziehungen zwischen Belgrad und Pristina haben sich extrem verschlechtert“, so Džihić.