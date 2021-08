Mehr als 20 Österreicher aus Kabul ausgeflogen

"Einige Dutzend" österreichischer Staatsbürger befinden sich laut Juen noch in Afghanistan. "Es handelt sich dabei nicht um klassische Auslandsösterreicher, sondern um Österreicher mit afghanischen Wurzeln", so die Sprecherin. Vorige Woche nannte das Außenministerium 50 Österreicher, die sich noch in und um Kabul aufhielten.



Acht Österreicher wurden neben Amerikanern und 96 Afghanen am Sonntag von der ungarischen Luftwaffe zunächst in die usbekische Provinzhauptstadt Buchara ausgeflogen und dann am Montag weiter nach Budapest. Die Afghanen, als Ortskräfte für das westliche Militärbündnis tätig, wurden in ein Auffanglager in Röszke an der serbischen Grenz gebracht. Der ungarische Außenminister Péter Szijjártó bezeichnete jene Afghanen als "Kameraden", die nun in Ungarn schutzberechtigt seien.



Österreich möchte keinen weitern Afghanen im Land Schutz gewähren - das betonen Innen-, Außenminister und Kanzler seit Tagen.