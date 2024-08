"Thüringen darf nicht Nordrhein-Westfahlen werden!" Der Satz fiel bereits in den ersten Minuten der TV-Debatte im MDR mit den Thüringer Spitzenkandidaten. Sein Urheber: AfD-Landes-Chef und Rechtsextremist Björn Höcke.

Der ganze Wahlkampf der vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem eingestuften AfD läuft so: Das Motto ist einmal mehr die Abgrenzung zum "links-grünen", "woken" Westen. "Der Osten macht’s", steht auf den Plakaten, daneben Höcke, lässig mit Pilotenbrille und krawattenlos im Anzug.

Auch ohne Befeuerung der AfD ist die ewige Ost-West-Debatte längst wieder entbrannt – seit die AfD in Sachsen, Thüringen und Brandenburg, wo am 1. und 22. September gewählt wird, seit Monaten, zeitweise sogar mit 35 Prozent, in den Umfragen stimmenstärkste Partei ist. Seitdem wird diskutiert, warum sie – auch wenn sie in der gesamten Bundesrepublik Deutschland Stimmenzuwächse verzeichnet – gerade in Ostdeutschland so stark ist.