Wo Vietnam ganz anders ist - und fast frei von Touristen

Die eigentliche Sehenswürdigkeit ist aber die Strecke. Hier verlief im Vietnamkrieg der Ho Chi Minh Trail, er diente dem kommunistischen Norden als geheimer Versorgungspfad für die Viet Cong, die Untergrundkämpfer im Süden. Die Menschen und die Natur traf es daher besonders hart, hier fielen viele der berühmten Brandbomben. Wenn man heute beim Vorbeifahren in ältere Gesichter blickt, erkennt man teilweise noch eine ängstliche Erinnerung, weil man sie an die weißen Langnasen der Amerikaner erinnert.

Für andere, besonders für die Kinder, ist man einfach nur ein viel zu großes fremdes Wesen. Viele fragen lächelnd nach einem Selfie. Dieses Ausgestellt-Sein ergibt eine wunderbare Gleichberechtigung, man schaut ja als Tourist auch ständig Leute an. Die Mädchen auf den Mopeds, die ihr Gesicht vermummen, weil in Vietnam Blässe als schön gilt. Und die Bauern, die alles auf einem Zweirad transportieren: Schweine in Körben, Ziegen in Taschen, zusammengebundene Esel. Sie beladen ihre Gefährte meterhoch mit Plastikmüll, balancieren Früchte. Oder sitzen – Mutter, Tante, Kinder – zu viert drauf.

Man sollte in Vietnam einmal von der Küste weg. Es ist ein anderes Vietnam.