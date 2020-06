Vietnam: In das Land des aufsteigenden Drachens

Peking

Herzstück der alten Kaiserstadt ist die Zitadelle mit dem Kaiserpalast. Sein Vorbild: die Verbotene Stadt in. Außerdem: Dong- Ba-Markt und die Königsgräber von Kaiser Tu Duc.

Hoi An Das UNESCO-Weltkulturerbe besticht durch historische Gassen, Häuser und Tempel. Zudem können Sie hier zwei Tage am Meer entspannen. Wer will, besucht die Geschäfte und Cafés am Hafen.

Cu Chi Hier erkunden Sie das spannende Tunnelsystem der Vietkong.

Saigon Viele kennen Ho Chi Minh Stadt unter dem alten Namen. Bei einer Rundfahrt sehen Sie die Kathedrale Notre Dame.

Mekong-Delta Mit einer Pferdekutsche fahren Sie durch üppige Palmenplantagen.

Download: Detailprogramm