In Nazca sollte man nicht nur die berühmten Linien anschauen

An der Stadt Nazca (oder: Nasca) kommt man nur zufällig vorbei, niemand macht hier Urlaub. 30.000 Einwohner leben vierhundert Kilometer südlich der peruanischen Hauptstadt Lima mitten in der Wüste. Oder in den Wüsten: rundum mischen sich Stein- und Sandwüste, vom fünfzig Kilometer entfernten Pazifik weht auch noch Salz herüber.

Aber Nazca liegt direkt am Gringotrail, der beliebtesten Reiserunde durch Südperu. Jetzt könnte man meinen, klar bleiben hier viele stehen, Nazca war schließlich einst das Zentrum einer indigenen Kultur. Aber erstens stinken neben den ausgelöschten Inkas mit Machu Picchu alle Kulturen gewaltig ab, und zweitens ist Nazca mit seinen Staubstraßen und verfallenen Betonhäusern einfach nur eine strukturschwache Wüstenstadt. Bauruinen statt Ruinenstadt.