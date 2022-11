Vinyl-Rückkehr: Mödlings Vizebürgermeister eröffnet Plattenladen

DJ-Vergangenheit

Der Grüne Vizebürgermeister ist Musikbegeisterten in Mödling übrigens schon lange bekannt. Als DJ Rainer Klang legte er Anfang der 00-er Jahre in sämtlichen Wiener Clubs auf, es verschlug ihn sogar nach Mumbai und Delhi. Zuletzt ging es Praschak, der seit 20 Jahren in der Musikbranche bei diversen Plattenfirmen und zuletzt beim „mica – music information center austria“ arbeitete, aber ruhiger an. „Im Klubbereich habe ich den Kopfhörer an den Nagel gehängt.“ Der Musik blieb er aber treu, etwa als Mastermind hinter dem Festival „Sturm & Klang“. „Der Klang, der verfolgt mich schon recht lange“, erzählt er lachend.

Apropos Klang: Damit der erhalten bleibt, kann man seine Platten im Record Store sogar waschen lassen.